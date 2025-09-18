Salone Nautico al via a Genova, traffico a rischio caos

Alla Fiera di Genova inaugura la 65^ edizione del Salone Nautico e automobilisti e trasportatori si preparano al caos che accompagnerà quasi certamente la kermesse espositiva nei giorni che vanno da oggi, giovedì 18 settembre siino alla chiusura, il 23 settembre.

La città si prepara già da qualche giorno con una serie di modifiche del traffico che hanno già evidenziato pesanti effetti sulla viabilità locale, specie nella zona della Foce, del lungomare di corso Italia e sulla Sopraelevata che scarica gran parte del traffico proveniente dal ponente proprio in prossimità dell’ingresso della zona espositiva.

Chiusa inoltre la carreggiata mare di Corso Marconi per la direzione levante che rappresentava lo sbocco verso la parte orientale della città.

La polizia locale consiglia di utilizzare i seguenti itinerari alternativi:

Viale Brigate Partigiane -> Via Cecchi -> Via Casaregis -> Corso Italia.

Viale Brigate Partigiane -> Galleria Mameli -> Via Piave -> C.so Italia

C.so Buenos Aires -> Piazza Tommaso -> Direz. Levante

