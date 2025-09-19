Genova, scattato lo sciopero generale: il percorso del corteo

Genova – È scattata questa mattina alle ore 6:00 la chiusura del varco Etiopia in porto a Genova ed è ufficialmente partita la giornata di sciopero generale indetto da Cgil per la giornata di oggi.

Alle ore 9:00, dopo il ritrovo in piazza Melis a Cornigliano, è partito anche il corteo di manifestanti che arriverà in mattinata fino alla Prefettura, situata in centro a Genova: il percorso vede il passaggio lungo la strada Guido Rossa, in lungomare Canepa, in via di Francia, in via Buozzi, in via Gramsci, in piazza della Nunziata, in largo Zecca fino ad arrivare proprio al palazzo della Prefettura.

“La Cgil – si legge nella nota – lancia la mobilitazione per ribadire l’assoluta necessità di fermare il genocidio ad opera dello stato di Israele nei confronti della popolazione civile che in questi giorni sta subendo anche una deportazione di massa. Occorre garantire subito corridoi umanitari, mettere in sicurezza la popolazione civile, sostenere e garantire la sicurezza di tutte le missioni umanitarie in corso, compresa la Global Sumud Flottilla.

Il Governo italiano e tutte le istituzioni italiane e internazionali devono bloccare ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l’occupazione della Cisgiordania.

Con la mobilitazione di venerdì continua l’impegno della Cgil per la pace e contro tutte le guerre”.

