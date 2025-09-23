Genova piange Michael Gueye, il senegalese che parlava in genovese

Genova – Genova piange Michael Gueye, 67enne di nazionalità senegalese molto conosciuto e ben voluto nel capoluogo. Era uno dei venditori ambulanti più conosciuti in città e spesso lo si poteva vedere sulle spiagge a ridere e scherzare con i bagnanti. Era tifosissimo del Genoa e anche della rivalità calcistica cittadina era solito scherzare con tutti. Il 67enne è morto a seguito di alcuni problemi cardiaci.

Nelle scorse ore sono decine i messaggi che sui social si sono susseguiti in memoria dell’uomo: “Ciao Michael Gueye, ci mancherai: le tue battute, la tua filosofia e il tuo cuore” e ancora “Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nel mio cuore. Buon viaggio amico mio”, si legge.

