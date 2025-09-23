martedì 23 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova piange Michael Gueye, il senegalese che parlava in genovese
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova piange Michael Gueye, il senegalese che parlava in genovese

Redazione Liguria
0

Michael Gueye GenovaGenova – Genova piange Michael Gueye, 67enne di nazionalità senegalese molto conosciuto e ben voluto nel capoluogo. Era uno dei venditori ambulanti più conosciuti in città e spesso lo si poteva vedere sulle spiagge a ridere e scherzare con i bagnanti. Era tifosissimo del Genoa e anche della rivalità calcistica cittadina era solito scherzare con tutti. Il 67enne è morto a seguito di alcuni problemi cardiaci.
Nelle scorse ore sono decine i messaggi che sui social si sono susseguiti in memoria dell’uomo: “Ciao Michael Gueye, ci mancherai: le tue battute, la tua filosofia e il tuo cuore” e ancora “Non ti dimenticheremo mai, sarai sempre nel mio cuore. Buon viaggio amico mio”, si legge.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Polizia Locale auto

Genova, due anziane scippate a Sampierdarena: arrestato un uomo

Cronaca
hacker pirata informatico

Genova, attacco informatico all’Autorità portuale e alla Regione Liguria

Cronaca
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

Genova, bambino caduto dal terrazzo della Scuola, la famiglia chiede Giustizia

Cronaca
Cantiere cartelli

Genova, frana in via delle Fabbriche

Cronaca