martedì 23 Settembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaI piloti di F1 Leclerc e Sainz dirottati a Genova: viaggio in...
Notizie LiguriaGenovaCronacaSport

I piloti di F1 Leclerc e Sainz dirottati a Genova: viaggio in A10 in direzione Monaco

Redazione Liguria
0

Leclerc Sainz aeroporto GenovaGenova – Hanno fatto il giro dei social le immagini di Charles Leclerc e Carlos Sainz, piloti di Formula 1 rispettivamente della Ferrari e della Williams, insieme su un van in piena notte mentre viaggiavano in direzione del Principato di Monaco.
I due, infatti, avevano condiviso lo stesso jet privato che li avrebbe dovuti riportare in territorio monegasco dopo il Gran Premio di Baku che si è disputato domenica, ma a causa di un’intensa perturbazione che ha interessato la costa francese il volo è stato dirottato all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che inconsapevolmente è diventato uno dei luoghi simbolo di questa avventura che ha appassionato e strappato un sorriso a tanti sostenitori dei due piloti.
A Genova i due hanno affittato un van e dopo circa un paio d’ore di viaggio hanno raggiunto finalmente Monaco, la loro destinazione finale. Un percorso più lungo del previsto, che è stato condiviso dai due ex compagni di scuderia e che ha avuto come protagonista Genova e tutta l’Autostrada fino al confine con la Francia.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Michael Gueye Genova

Genova piange Michael Gueye, il senegalese che parlava in genovese

Cronaca
Polizia Locale auto

Genova, due anziane scippate a Sampierdarena: arrestato un uomo

Cronaca
hacker pirata informatico

Genova, attacco informatico all’Autorità portuale e alla Regione Liguria

Cronaca
palazzo di Giustizia Tribunale Genova

Genova, bambino caduto dal terrazzo della Scuola, la famiglia chiede Giustizia

Cronaca