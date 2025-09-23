I piloti di F1 Leclerc e Sainz dirottati a Genova: viaggio in A10 in direzione Monaco

Genova – Hanno fatto il giro dei social le immagini di Charles Leclerc e Carlos Sainz, piloti di Formula 1 rispettivamente della Ferrari e della Williams, insieme su un van in piena notte mentre viaggiavano in direzione del Principato di Monaco.

I due, infatti, avevano condiviso lo stesso jet privato che li avrebbe dovuti riportare in territorio monegasco dopo il Gran Premio di Baku che si è disputato domenica, ma a causa di un’intensa perturbazione che ha interessato la costa francese il volo è stato dirottato all’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, che inconsapevolmente è diventato uno dei luoghi simbolo di questa avventura che ha appassionato e strappato un sorriso a tanti sostenitori dei due piloti.

A Genova i due hanno affittato un van e dopo circa un paio d’ore di viaggio hanno raggiunto finalmente Monaco, la loro destinazione finale. Un percorso più lungo del previsto, che è stato condiviso dai due ex compagni di scuderia e che ha avuto come protagonista Genova e tutta l’Autostrada fino al confine con la Francia.

