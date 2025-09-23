martedì 23 Settembre 2025
Maltempo in Liguria, temporali e danni nello Spezzino

Redazione Liguria
Pioggia ombrelloLa Spezia – Il maltempo si sposta verso Levante ed è lo Spezzino a farne le spese questa mattina con un temporale molto intenso che, in assenza di allerte meteo, ha scaricato 63.6 mm/1h a Portovenere (in aumento); la struttura si estende soprattutto in mare, in risalita verso La Spezia e Sarzana, dove è adesso, e relativo entroterra.
Prestare la massima attenzione agli allagamenti delle sedi stradali in corso e ai torrenti più piccoli, che risponderanno a simili intensità in maniera repentina.
Per oggi l’avviso meteo di Arpal segnala “una bassa probabilità di temporali forti su BCE, con possibili danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d’aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti” per via di una “ripresa dei venti di Scirocco a Levante, con possibile formazione di piovaschi e rovesci anche di forte intensità”.

