mercoledì 24 Settembre 2025
Genova, il Salone Nautico è finito ma corso Marconi resta chiuso

Redazione Liguria
0

Sopraelevata Genova codaGenova – Ancora code e rallentamenti, questa mattina, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro e nella zona della Foce e a complicare le cose resta chiuso corso Marconi in direzione Levante nonostante il Salone Nautico sia finito ieri.
Auto, camion e moto in coda, sulla Sopraelevata lungo la direttrice che da ponente porta al centro e traffico ancora nel caos alla Foce con i provvedimenti del Salone Nautico ancora in vigore nonostante la fine della kermesse.
Protestano i genovesi che si spostano in auto e disagi per chi si muove per lavoro e si ritrova da oltre una settimana imbottigliato nel traffico.

