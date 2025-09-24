Global Sumud Flotilla colpita da droni in acque internazionali

Creta (Grecia) – La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza è stata attaccata nella notte da droni militari, quasi certamente israeliani.

Un attacco deliberato con esplosioni, bombe incendiarie e lancio di liquidi urticanti e gas lacrimogeni che fortunatamente non hanno causato feriti gravi ma diversi danni ad alcune delle imbarcazioni che stanno portando viveri e aiuti umanitari alla popolazione affamata e stremata per i massacri deliberati dell’esercito di Israele.

L’allarme intorno all’una e mezza della scorsa notte con diversi messaggi di componenti degli equipaggi delle barche prese di mira e che già nei giorni scorsi avevano annunciato la presenza costante e minacciosa di droni militari sulle loro teste.

Un atto che, nel diritto internazionale, non può che essere considerato di “pirateria” poiché le imbarcazioni non stanno navigando in acque israeliane e neppure della Striscia di Gaza e sono equiparabili a barche di privati cittadini che navigano in acque internazionali e sono quindi sottoposte esclusivamente alle leggi del paese di provenienza e delle autorità del proprio Paese.

Gli equipaggi sono stati risvegliati da una serie di forti esplosioni del tipo “flash bomb”, gli ordigni che vengono lanciati dalle forze speciali per “stordire” e spaventare durante gli assalti.

Poi sono arrivate le esplosioni vere e proprie che hanno danneggiato alcune imbarcazioni rompendo alberi di barche a vela e incendiando materiale su quelle a motore.

Subito sono partiti i messaggi di allarme e di soccorso e l’attacco non è stato interrotto neppure quando i giornalisti a bordo della flottiglia hanno iniziato a trasmettere in diretta l’aggressione, documentando i rischi cui sono stati sottoposti parlamentari italiani (protetti da immunità diplomatica) ma anche medici e infermieri a bordo delle barche.

La situazione è resa particolarmente grave dal fatto che l’assalto viene condotto al di fuori della giurisdizione dello stato di Israele e, di fatto, è una aggressione militare ai danni dei rispettivi Paesi di provenienza delle barche che compongono la Global Sumud Flotilla.

La reazione delle associazioni e dei movimenti che sostengono la missione di pace è stata immediata ed è probabile che già oggi vengano organizzate proteste di piazza e manifestazioni per chiedere che gli Stati esercitino tutta la pressione necessaria affinché Israele cessi immediatamente di mettere in pericolo equipaggi disarmati e che non hanno violato alcuna legge e sono di fatto liberi cittadini a bordo di imbarcazioni che navigano in acque libere e non soggette ad alcuna restrizione.

