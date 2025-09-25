giovedì 25 Settembre 2025
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Cicagna, trovato incosciente e ferito per strada: uomo al San Martino in codice rosso

Redazione Liguria
0

Cicagna (Genova) – Un uomo di 48 anni è stato trovato questa mattina sul ciglio della strada in stato di incoscienza e con un evidente trauma facciale questa mattina a Cicagna, nell’entroterra ligure.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso.
L’uomo è stato così caricato a bordo e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravi.
Rimane da chiarire cosa sia accaduto all’uomo. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto ferito a seguito di una caduta da un’altezza di diversi metri.
