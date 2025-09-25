Cicagna, trovato incosciente e ferito per strada: uomo al San Martino in codice rosso

Cicagna (Genova) – Un uomo di 48 anni è stato trovato questa mattina sul ciglio della strada in stato di incoscienza e con un evidente trauma facciale questa mattina a Cicagna, nell’entroterra ligure.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno chiesto l’intervento dell’elicottero per velocizzare le operazioni di soccorso.

L’uomo è stato così caricato a bordo e trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Rimane da chiarire cosa sia accaduto all’uomo. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto ferito a seguito di una caduta da un’altezza di diversi metri.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]