Genova, anziano scippato in ascensore a Cornigliano: arrestato un uomo

Genova – Un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine dopo quanto avvenuto negli scorsi giorni all’interno di un palazzo situata nel quartiere genovese di Cornigliano.

Qui un anziano ha raccontato di esser stato affiancato da un individuo mentre si trovava dentro l’ascensore dell’edificio dove abita. L’uomo l’avrebbe improvvisamente aggredito, derubandolo della collanina d’oro e di due telefoni cellulari che aveva con sé, il tutto prima di far perdere le proprie tracce.

Le forze dell’ordine hanno dato il via alle indagini e alcune ore dopo hanno fermato per un controllo un 41enne, che è stato trovato in possesso proprio degli oggetti che risultavano rubati e dei quali non ha saputo fornire la provenienza.

Dopo aver svolto gli accertamenti necessari e aver riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario, il 41enne è stato arrestato e trasportato in carcere a Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di furto con strappo.

