Armi nei Porti, dopo Livorno pronto blocco anche a Genova per SLSC Severn

Genova – Prosegue la mobilitazione dei lavoratori dei porti italiani e del Mediterraneo contro i traffici di armi a bordo di navi in transito nei vari scali. Dopo il no di Livorno all’arrivo della nave USA SLSC Severn, anche il Porto di Genova si prepara a respingere l’arrivo se la nave dovesse fare rotta per lo scalo. Secondo il tam tam dei lavoratori portuali, infatti, la SLSC Severn trasporterebbe armi e munizionamento e attrezzature tecnologiche utilizzate per armare eserciti che potrebbero essere coinvolti in guerre o in azioni militari ai danni della popolazione civile. Abbastanza da far scattare la mobilitazione che, a Livorno, ha portato al blocco della nave e del carico e ha costretto l’armatore a cambiare rotta.

Analoga accoglienza verrebbe riservata anche nello scalo genovese dove, da tempo, è in atto il boicottaggio e la protesta dei lavoratori che non vogliono essere “complici” del mercato di morte e del massacro di persone innocenti.

Secondo la denuncia degli attivisti contrari al traffico di armi, la nave potrebbe risultare “invisibile” ai siti web che trasmettono in tempo reale la posizione delle navi o, cosa ancora più misteriosa e illegale, potrebbe aver spento il proprio trasmettitore satellitare, costituendo in tal caso, un pericolo per la sicurezza della navigazione.

Solo le navi militari, infatti, sono autorizzate, per ovvi motivi, e solo in casi particolari e regolamentati, a “scomparire” dai sistemi di sorveglianza.

Cgil Liguria e Filt Cgil Liguria stanno seguendo la situazione insieme ai sindacati di Base e la galassia di associazioni pacifiste che stanno creando ostacoli sempre più stringenti ai traffici di armi via nave.

Nel caso in cui la nave statunitense facesse rotta su Genova, l’accoglienza sarebbe la stessa e non ci sarebbero lavoratori per le operazioni di carico e scarico.

Una forma di disobbedienza civile che potrebbe mettere in ginocchio i traffici e i trasporti di armi.

(nella foto un carico di elicotteri da guerra scoperto su una nave a Genova)

