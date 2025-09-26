Tragedia a Rapallo, uomo trovato morto in casa: indagini in corso

Rapallo (Genova) – Una tragedia è avvenuta ieri all’interno di un’abitazione situata a Rapallo, dove un uomo di 80 anni è stato ritrovato morto.

L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine. Purtroppo, per l’uomo non c’era più niente da fare e i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che l’uomo vivesse da solo e che alcuni giorni a settimana in casa fosse presente anche una badante.

Sono state avviate le indagini per chiarire la causa della morte: le prime ipotesi sarebbero quelle di un malore, ma nulla viene al momento escluso. Anche per questo motivo, la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

