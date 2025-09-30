La nave Zim Virginia accolta da fischi e clacson anche a Livorno

Genova – Dopo le proteste dei lavoratori portuali genovesi, anche quelli di Livorno hanno accolto tra urla, fischi e clacson l’ingresso nel porto della nave Virginia della compagnia israeliana Zim.

L’arrivo della nave era atteso per la tarda mattinata e quando si è avvicinata alla Darsena Toscana, intorno alle 13.15, è stata accolta dalle proteste, con urla, fischi e clacson di mezzi che suonavano all’impazzata.

La mobilitazione dei sindacati è compatta e i lavoratori hanno già comunicato che il cargo non potrà scaricare i container nel porto di Livorno per ciò che succede a Gaza e per la protesta dei lavoratori portuali di tutto il Mediterraneo che sono pronti a bloccare ogni trasporto da e per Israele se, come previsto, verrà assaltata la Global Sumud Flotilla che sta portando viveri e medicinali alla popolazione della Striscia di Gaza, oppressa da due anni di bombardamenti indiscriminati, città rase al suolo e l’omicidio brutale di donne e bambini per opera dell’esercito israeliano agli ordini del primo ministro Benjamin Netanyahu e della Ultra Destra ortodossa che lo sostiene nelle operazioni definite dall’Onu “crimini contro l’umanità”.

video Cgil-Livorno/Facebook



