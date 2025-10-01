mercoledì 1 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, scippa una donna a Rivarolo: arrestato minorenne
Notizie LiguriaGenovaCronacaRivarolo

Genova, scippa una donna a Rivarolo: arrestato minorenne

Redazione Liguria
0

polizia locale savonaGenova – Un minorenne è stato arrestato dalla polizia locale perché ritenuto il responsabile di uno scippo ai danni di una donna avvenuto a Rivarolo.
La vicenda risale alla scorsa settimana. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, con la donna che ha intercettato un’auto della polizia locale per chiedere aiuto e con il giovane che invece è stato fermato poco distante.
É stato trovato in possesso della collanina d’oro che aveva strappato dal collo della sua vittima prima di tentare la fuga. L’oggetto è stato riconsegnato alla legittimi proprietaria, che fortunatamente non ha avuto conseguente fisiche dal furto.
Il giovane è stato arrestato e accompagnato presso una struttura di detenzione per i soggetti minorenni a Genova.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Carabinieri

Genova, paura in val Polcevera: aggredisce la vicina e minaccia i...

Cronaca
Liceo Calvino occupato

Genova, gli studenti occupano anche il liceo Calvino a sostegno di...

Cronaca
polizia locale auto

Genova, incidente mortale in via Perlasca: la vittima è Stefano Pastorino

Cronaca
Andrea Bandini ferite roncola San Colombano Certenoli

San Colombano Certenoli, massacrò i genitori della ex: Andrea Bandini condannato...

Cronaca