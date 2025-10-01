Genova, scippa una donna a Rivarolo: arrestato minorenne

Genova – Un minorenne è stato arrestato dalla polizia locale perché ritenuto il responsabile di uno scippo ai danni di una donna avvenuto a Rivarolo.

La vicenda risale alla scorsa settimana. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, con la donna che ha intercettato un’auto della polizia locale per chiedere aiuto e con il giovane che invece è stato fermato poco distante.

É stato trovato in possesso della collanina d’oro che aveva strappato dal collo della sua vittima prima di tentare la fuga. L’oggetto è stato riconsegnato alla legittimi proprietaria, che fortunatamente non ha avuto conseguente fisiche dal furto.

Il giovane è stato arrestato e accompagnato presso una struttura di detenzione per i soggetti minorenni a Genova.

