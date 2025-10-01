mercoledì 1 Ottobre 2025
Genova, tragico incidente in via Perlasca: morto un uomo

ambulanza croce verde sestri ponente genovaGenova – Si è aperta con un tragico incidente la giornata lungo le strade genovesi, dove una moto e una macchina si sono schiantate frontalmente in via Perlasca in val Polcevera, a pochi passi dall’IKEA, causando la morte del motociclista.
È avvenuto intorno alle 7:30 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.
Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Si tratterebbe di una persona di circa 55 anni.
Rimane da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona. Per consentire i rilievi, la strada è stata chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte di Cornigliano e il ponte Romero.
Articolo in aggiornamento
