Genova, tragico incidente in via Perlasca: morto un uomo

Genova – Si è aperta con un tragico incidente la giornata lungo le strade genovesi, dove una moto e una macchina si sono schiantate frontalmente in via Perlasca in val Polcevera, a pochi passi dall’IKEA, causando la morte del motociclista.

È avvenuto intorno alle 7:30 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Purtroppo, i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso dell’uomo che viaggiava a bordo del mezzo a due ruote. Si tratterebbe di una persona di circa 55 anni.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Gli agenti della polizia locale hanno avviato gli accertamenti necessari a chiarire quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona. Per consentire i rilievi, la strada è stata chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte di Cornigliano e il ponte Romero.

Articolo in aggiornamento

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]