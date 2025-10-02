Lavagna, investita da un furgone: donna in codice rosso

Lavagna (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina nella frazione di Cavi di Lavagna, dove una donna che stava attraversando la strada è stata investita da un furgone e sbalzata con violenza sull’asfalto.

Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportala in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona: rimane da chiarire se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]