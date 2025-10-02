giovedì 2 Ottobre 2025
Lavagna, investita da un furgone: donna in codice rosso

AmbulanzaLavagna (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina nella frazione di Cavi di Lavagna, dove una donna che stava attraversando la strada è stata investita da un furgone e sbalzata con violenza sull’asfalto.
Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti per poi trasportala in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.
Sul luogo del sinistro stradale sono giunti anche i carabinieri, che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico che si è creato nella zona: rimane da chiarire se la donna stesse attraversando o meno sulle strisce pedonali.
