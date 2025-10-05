Genova, tetto in fiamme a Morego nella notte

Genova – Molta paura, danni ingenti ma fortunatamente nessun ferito, nella notte, nel brutto incendio divampato sul tetto di una abitazione di via Porcile, a Morego, nell’immediato entroterra genovese.

Forse per il surriscaldamento della canna fumaria o per un guasto, una parte del tetto dell’abitazione ha preso fuoco e la famiglia che vive nella casa è stata svegliata di soprassalto per la puzza di bruciato e il denso fumo nero che ha invaso le stanze intorno alle 5,30 di questa mattina.

Il tempo di chiamare il numero di emergenza 112 e di fuggire per metttersi in salvo e poco dopo sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che hanno subito verificato che nessun fosse intrappolato nell’abitazione e poi hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

L’abitazione su due piano è stata invasa dal fumo ma fortunatamente le fiamme sono state domate prima che potessero estendersi a tutta la casa.

Un brutto spavento per la famiglia di 5 persone, padre, madre e tre figli ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

L’intervento delle ambulanze e dell’automedica del 118 è stato cautelativo e per visitare le persone per escludere la possibilità di una intossicazione da fumo.

In corso gli accertamenti sui danni, che sono comunque ingenti, e per verificare la stabilità dell’edificio.

(foto di Archivio)