Genova, torna la Notte Bianca dei Bambini

Genova La notte bianca dei bambini tornerà ad animare le vie del sestiere della Maddalena il prossimo 11 ottobre 2025, in occasione della sua XIV edizione, intitolata “La fabbrica dei sogni”.

A partire delle 15.30 il quartiere si trasformerà in una grande officina immaginaria, un luogo dove, tutti insieme, si potranno costruire mondi nuovi. Laboratori creativi, attività manuali, giochi artigianali e azioni sostenibili saranno il cuore di un pomeriggio e di una serata dedicati al fare con le mani, con il cuore e con la fantasia.

L’evento celebra il valore del gioco come atto creativo, collettivo e trasformativo. Tutti gli eventi saranno gratuiti.

«Investire sull’infanzia è investire sul futuro della città – dichiara l’assessora al Welfare del Comune di Genova Cristina Lodi – e il Comune di Genova ribadisce il proprio impegno a favore dell’infanzia, riconoscendo nei bambini e nelle bambine il cuore pulsante del futuro della città stessa. Le politiche per l’infanzia e l’adolescenza rappresentano una priorità strategica per l’amministrazione, che continua a investire in servizi educativi, sostegno alle famiglie e progetti di inclusione in linea con i principi della Costituzione e della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. L’infanzia non è solo una fase della vita, ma il fondamento su cui si costruisce una comunità più giusta, coesa e capace di guardare avanti. Ogni investimento sui bambini è un investimento sul futuro di Genova. Vogliamo che ogni bambina e ogni bambino abbia le stesse opportunità di crescere, imparare e sognare, indipendentemente dal contesto di partenza. Il nostro impegno è costruire una città che non lasci indietro nessuno e che sappia ascoltare i propri bisogni, anche quelli delle nuove generazioni, recuperi un senso identitario positivo e si curi delle relazioni e dei luoghi. Continueremo a lavorare, insieme a tutte le realtà del territorio, per garantire diritti, opportunità e ascolto a ogni bambina e bambino di Genova»

L’iniziativa de “La notte bianca dei bambini” nasce e si sviluppa nel Progetto di Comunità del Centro Storico, una partnership tra Comune di Genova e 93 associazioni del territorio. L’evento, infatti, è realizzato all’interno del Progetto di Comunità Centro Storico, cofinanziato dal Comune di Genova e sostenuto con dal contributo economico delle aziende SIRCE e Villa Costruzioni.