Albenga, cade dalle scale in un ufficio: uomo in gravi condizioni

Albenga (Savona) – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina all’interno di un ufficio situato in piazza del Popolo ad Albenga, dove un uomo è caduto da una scala ed è rimasto ferito in maniera grave.

L’allarme è scattato nella tarda mattinata e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno trasportato il ferito in codice rosso, quello di maggiore gravità, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. A seguito dell’impatto, l’uomo ha riportato un grave trauma cranico, ma non si esclude che la caduta possa esser stata causata da un malore.

