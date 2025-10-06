lunedì 6 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGlobal Sumud Flotilla, messaggio della sindaca Salis agli attivisti: bentornati a casa
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

Global Sumud Flotilla, messaggio della sindaca Salis agli attivisti: bentornati a casa

Redazione Liguria
0

Silvia SalisGenova – Anche la sindaca Silvia Salis interviene sul rientro degli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati illecitamente in Israele e lo fa con un messaggio inviato diretttamente a Josè Nivoi e Luca Viani, in attesa del rientro di Pietro Queirolo Palmas. «Sono davvero felice di poter dare il bentornato a Genova a José Nivoi e Luca Viani -ha dichiarato Salis – E aspetto con impazienza anche il ritorno di Pietro Queirolo Palmas. Li ringrazio per la loro grande testimonianza di umanità, per aver portato con coraggio e orgoglio il messaggio partito dalla nostra città il 30 agosto e per averci messo la faccia e non solo quella».
La sindaca di Genova, Silvia Salis ha rivolto un saluto agli attivisti della Global Sumud Flotilla.
«Mi auguro che il grande sostegno internazionale al popolo palestinese e alla missione della Flotilla possa essere determinante per arrivare quanto prima a una pace giusta, senza più dover vedere bambini che muoiono di fame – prosegue la prima cittadina – Mi spiace non essere riusciti a organizzare un saluto di persona già in queste ore, ma sono certa che anche a breve le occasioni non mancheranno. Grazie e bentornati a casa».

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
spray urticante

Genova, entra in officina e colpisce meccanico con spray urticante

Cronaca
Polizia Locale Genova agenti coppia inverno

Genova, travolge un bambino e scappa, individuato

Cronaca
Luigia Borelli Antonella omicidio trapano Genova

Delitto del trapano a Genova, niente DNA dell’indagato sullo strumento

Cronaca
Francesca Albanese

Genova, incontro con Francesca Albanese spostato ai Luzzati: prosegue la polemica

Cronaca