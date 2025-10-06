Global Sumud Flotilla, messaggio della sindaca Salis agli attivisti: bentornati a casa

Genova – Anche la sindaca Silvia Salis interviene sul rientro degli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati illecitamente in Israele e lo fa con un messaggio inviato diretttamente a Josè Nivoi e Luca Viani, in attesa del rientro di Pietro Queirolo Palmas. «Sono davvero felice di poter dare il bentornato a Genova a José Nivoi e Luca Viani -ha dichiarato Salis – E aspetto con impazienza anche il ritorno di Pietro Queirolo Palmas. Li ringrazio per la loro grande testimonianza di umanità, per aver portato con coraggio e orgoglio il messaggio partito dalla nostra città il 30 agosto e per averci messo la faccia e non solo quella».

«Mi auguro che il grande sostegno internazionale al popolo palestinese e alla missione della Flotilla possa essere determinante per arrivare quanto prima a una pace giusta, senza più dover vedere bambini che muoiono di fame – prosegue la prima cittadina – Mi spiace non essere riusciti a organizzare un saluto di persona già in queste ore, ma sono certa che anche a breve le occasioni non mancheranno. Grazie e bentornati a casa».