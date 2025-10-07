Genova, ospitata a casa di un’amica ruba i gioielli di famiglia: 20enne denunciata

Genova – Una giovane di 20 anni è stata denunciata dai carabinieri per il furto di alcuni gioielli avvenuto all’interno di un’abitazione situata nel quartiere genovese di Cornigliano.

Ad accorgersi del furto è stata una donna di 50 anni, che ha segnalato ai militari dell’arma la mancanza di due collane d’oro.

In mancanza di segni di scasso e di presenza di estranei all’interno della casa, l’attività investigativa si è subito concentrata nei confronti di un’amica della figlia della donna, la 20enne, che era stata ospitata per alcuni giorni in casa, trascorrendo anche alcune ore da sola nell’appartamento.

A seguito degli accertamenti, è emerso come la giovane abbia rubato gli oggetti preziosi e si sia recata presso un compro oro della zona, ricevendo in cambio 3360 euro.

La refurtiva è stata recuperata e anche il conto corrente della 20enne è stato posto sotto sequestro per recuperare la somma in questione.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]