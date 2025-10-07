Sestri Levante (Genova) – A seguito dell’attività investigativa condotta dai carabinieri, un uomo di 40 anni è stato denunciato per aver derubato un’anziana per strada a Sestri Levante.

A dare l’allarme è stata la donna, una 90enne, che si è resa conto di esser stata derubata del portafoglio contenente circa 150 euro in contanti e si è rivolta ai militari dell’arma.

Le indagini hanno portato ad individuare il presunto responsabile che, secondo quanto ricostruito, avrebbe derubato la donna ingannandola con la scusa di volerle vendere dei fiori.

Oltre a prendere i soldi in contanti, il malvivente avrebbe utilizzato anche la carta di credito intestata alla donna, acquistando della merca per un totale di circa 200 euro. Una volta rintracciato è stato denunciato: dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di pagamento.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]