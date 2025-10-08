mercoledì 8 Ottobre 2025
Gaza, attaccata nella notte anche la Fredom Flotilla Coalition

Redazione Liguria
global sumud flotilla assaltoGaza – Anche la seconda ondata di imbarcazioni dirette alla Striscia di Gaza per portare aiuti umanitari, medici e medicinali è stata attaccata nella notte da imbarcazioni con a bordo forze speciali israeliane.
Lo conferma la Freedom Flotilla Coalition sui canali social denundo che “a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato” la spedizione.
“Attualmente – prosegue la Flotilla – almeno due imbarcazioni sono state abbordate e la maggior parte delle dirette streaming sono state interrotte”.
Secondo il post della Freedom Flotilla Coalition “L’esercito sta cercando di deviare” la nostra rotta, viene aggiunto.
Nelle ore passate i Media dello Stato ebraico avevano affermato che le Forze di difesa israeliane (Idf) si stavano preparando a intervenire contro la spedizione.
(Foto di Archivio)

