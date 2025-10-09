Genova, scontri di piazza Alimonda: tre condanne fino a quattordici mesi

Genova – La giudice per le indagini preliminari, Alice Serra, ha condannato tre ultras sampdoriani a pene da cinque mesi a un anno e due mesi per rissa e resistenza aggravata in merito agli scontri di piazza Alimonda avvenuti il 5 maggio 2024. Condannati per rissa anche tre ultras genoani, ai quali è stata contestata solamente la rissa e che dovranno pagare una multa di 800 euro. Altre persone coinvolte nella violenza, invece, avevano ottenuto alcune settimana fa la messa alla prova.

Gli scontri erano avvenuti in pieno giorno dopo la partita tra Sampdoria e Reggiana e mentre il Genoa stava giocando a Milano contro il Milan. Si è trattato del primo di una serie di episodi che si sono registrati in città nelle ore e nei giorni successivi – tra cui l’irruzione di un gruppo di ultras genoani in un club blucerchiato e l’accoltellamento di un tifoso rossoblù in un bar a Nervi – e che sono culminati con i pesanti scontri avvenuti prima, durante e dopo il derby di Coppa Italia del 25 settembre del 2024.

