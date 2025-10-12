domenica 12 Ottobre 2025
Genova, aggressione sessuale sulla Costa Favolosa, indagini in corso

Redazione Liguria
Genova – E’ un membro dell’equipaggio di Costa Favolosa la donna che ha denunciato di essere stata aggredita nella sua cabina da un uomo che, quasi certamente, è un’altra persona imbarcata sulla nave.
La denuncia risale a giovedì scorso quando la donna ha raccontato di essersi risvegliata di soprassalto in cabina trovando un uomo che la stava palpeggiando alle parti intime.
La donna avrebbe reagito in modo violento e gridando e l’uomo è fuggito sparendo nel nulla.
La denuncia ha fatto scattare una doppia indagine da parte delle autorità di polizia, a Genova – porto di attracco della nave da crociera – e della compagnia armatrice che ha subito dato assistenza alla donna e ora indaga per identificare l’aggressore.
Indagini che saranno agevolate anche dalla presenza sulla nave di numerose telecamere di sorveglianza presenti ad ogni piano ed in grado di registrare tutto quanto avviane nei paraggi.
Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un altro dipendente della compagnia di crociere.

