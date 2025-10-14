martedì 14 Ottobre 2025
Incendio a Portovenere, sul posto le squadre dei vigili del fuoco

Redazione Liguria
Incendio Grazie PortovenerePortovenere (La Spezia) – Paura nella mattinata odierna, martedì 14 ottobre, a Portovenere, dove si è sviluppato un incendio in località Grazie che ha interessato uno scantinato di un edificio.
Le fiamme si sono propagate rapidamente e una densa coltre di fumo nero è apparsa ben visibile da centinaia di metri di distanza.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento della fiamme, che sono durate diversi minuti.
Fortunatamente, non si registrano persone rimaste ferite o intossicate a causa del rogo. Al momento rimane da chiarire la causa dello scoppio dell’incendio.
