martedì 14 Ottobre 2025
Incidente mortale a Isolabona, indagini in corso

Redazione Liguria
Lara Lorenzini incidente IsolabonaIsolabona (Imperia) – Sarà lutto cittadino, a Vallecrosia, nel giorno dei funerali di Lara Lorenzin, la ragazza di 16 anno morta nel terribile incidente avvenuto sulla provinciale 64 della Val Nervia, nel territorio del comune di Isolabona, nell’imperiese.
Lo ha stabilito il sindaco di Vallecrosia, Fabio Perri, per ricordare la concittadina morta in circostanze ancora da chiarire. La data delle esequie non è ancora stata fissata per via delle indagini in corso sulle cause della tragedia.
La Procura di Imperia ha infatti aperto un fascicolo di indagine per accertare se, a causare il decesso della giovane, sia stato l’impatto con la vettura che procedeva in senso contrario o se, invece, sia stato causato dagli spunzoni di metallo che uscivano dal muro contro cui è stata scagliata la ragazza.
Parti metalliche lunghe una ventina di centimetri che potrebbero aver causato ferite mortali.
Le indagini accerteranno le cause del decesso, l’origine delle ferite e se fosse regolare il muretto costruito alcuni anni fa e che non avrebbe dovuto avere parti sporgenti accuminate.
Nelle prossime ore il magistrato che segue il caso dovrebbe ordinare l’autopsia mentre tecnici incaricati dal Tribunale eseguiranno perizie sul muro e sulle parti metalliche.
Intanto la comunità di Vallecrosia si stringe attorno alla famiglia della ragazza, che viveva nel paese, e il cordoglio è forte anche alla luce dei sospetti sulle cause del decesso che forse poteva essere evitato.

