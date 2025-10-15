Genova. migliora al Gaslini in ragazzo caduto dalla finestra a Cornigliano

Genova – Migliorano, all’ospedale Gaslini, dove è ricoverato, le condizioni del ragazzino di 13 anni precipitato dalla finestra della sua abitazione di Cornigliano, nel ponente genovese.

Il ragazzo è sotto attento controllo medico ma il quadro generale è in deciso miglioramento ed i medici attendono di capire quali conseguenze a lungo termine potrà avere la caduta e le ferite riportate nel terribile volo di alcuni metri.

L’emergenza è scattata pochi minuti prima delle ore 20 di domenica 12 ottobre quando, nell’appartamento di via Antonio de Cavero è successo qualcosa che è ancora oggetto delle indagini e delle verifiche delle forze dell’ordine e il ragazzo è precipitato da una finestra compiendo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 con l’automedica e l’ambulanza ed il personale sanitario ha stabilizzato il ragazzo e lo ha trasferito in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini.

Subito sono scattate le terapie e gli esami specialistici per capire il tipo di lesioni subite e come poter operare.

Con il passare delle ore la situazione ha iniziato a migliorare ed ora il ragazzino sembra fuori pericolo anche se resta da verificare se avrà conseguenze da quanto accaduto.

In corso anche le indagini e gli accertamenti per capire le circostanze dell’episodio e se sia stata una tragica fatalità o un malore a causare la caduta o se, invece, sia stato un tentativo di gesto volontario anche se non è chiaro quale potrebbe essere la eventuale motivazione.

Quando il ragazzo si sveglierà verrà ascoltato con ogni cautela da persona specializzato.