mercoledì 15 Ottobre 2025
Influenza A, primo caso pediatrico al Gaslini di Genova

Gaslini Genova vetrata colorataGenova – Primo caso di influenza A in un paziente pediatrico seguito al Gaslini. La paziente ha 10 anni e nel corso di un ricovero programmato per piccola chirurgia ha presentato nel post-operatorio febbre e sintomi respiratori per cui è stato eseguito tampone orofaringeo, risultato positivo per Influenza A (caratterizzata successivamente come H1 presso Istituto di Igiene Policlinico San Martino) per cui ha avviato trattamento con Oseltamivir (Tamiflu). Attualmente la paziente è a domicilio in riferite buone condizioni generali.
La Direzione Sanitaria dell’Istituto Gaslini invita alla vaccinazione antinfluenzale, soprattutto per i più piccoli e i soggetti fragili, quale strumento efficace di prevenzione e protezione della salute

