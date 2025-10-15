Punta Martin, escursionista accusa un malore: intervengono i soccorsi

Genova – Ha accusato un malore mentre stava percorrendo un sentiero nei pressi di Punta Martin, nell’entroterra genovese di ponente, ma è stato salvato dal provvidenziale intervento dei soccorritori che sono stati allertati di quanto stava accadendo e sono rapidamente intervenuti sul posto.

Protagonista della vicenda un uomo, residente in provincia di Pavia, che nelle scorse ore era partito per un’escursione.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’escursionista e l’hanno caricato a bordo dell’elicottero giunto nei pressi del luogo di recupero. L’elisoccorso ha successivamente trasportato l’uomo all’ospedale San Martino per consentirgli di sottoporsi a tutte le cure del caso.

