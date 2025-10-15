mercoledì 15 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSan Colombano Certenoli, grave infortunio sul lavoro: operaio in codice rosso
Notizie LiguriaGenovaCronaca

San Colombano Certenoli, grave infortunio sul lavoro: operaio in codice rosso

Redazione Liguria
0

ospedale San Martino GenovaSan Colombano Certenoli (Genova) – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a San Colombano Certenoli. A rimanere ferito un operaio di circa 60 anni dipendente di una ditta di sfalci, che è stato colpito alla testa da un pesante ramo che l’ha fatto cadere a terra.
L’impatto sarebbe stato molto violento e l’uomo avrebbe riportato un serio trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno trasportato il ferito all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità.
Inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Bar chiuso Sampierdarena

Genova, bar centrale dello spaccio a Sampierdarena: chiuso per 90 giorni

Cronaca
Consiglio Comunale Genova, comune

Amt, iniziata questa mattina la commissione sulla crisi: scontro sull’assenza della...

Politica
carabinieri auto sera

Albenga, aggressione nella notte: donna trasportata all’ospedale

Cronaca
Rifiuti abbandonati Sampierdarena

Genova, emergenza rifiuti a Sampierdarena: proteste tra i residenti

Cronaca