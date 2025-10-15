San Colombano Certenoli, grave infortunio sul lavoro: operaio in codice rosso

San Colombano Certenoli (Genova) – Un grave incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina a San Colombano Certenoli. A rimanere ferito un operaio di circa 60 anni dipendente di una ditta di sfalci, che è stato colpito alla testa da un pesante ramo che l’ha fatto cadere a terra.

L’impatto sarebbe stato molto violento e l’uomo avrebbe riportato un serio trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, hanno trasportato il ferito all’ospedale San Martino di Genova in codice rosso, quello di maggiore gravità.

Inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dello Psal che hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto.

