Genova, scatta l’allarme antincendio: evacuato il Matitone

Genova – Attimi di paura intorno alle ore 14:00 di questo pomeriggio, giovedì 16 ottobre, negli uffici del Matitone dopo che è scattato un allarme antincendio che ha portato all’evacuazione di decine di persone.

Il tutto sarebbe partito dal malfunzionamento di un apparecchio. Diverse le persone che hanno lasciato gli uffici e che si sono riversate lungo i marciapiedi e i giardini sottostanti in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno rapidamente individuato l’origine del rogo e hanno messo in sicurezza la zona. Inoltre, sul luogo dell’accaduto sono presenti anche i carabinieri.

Nonostante lo spavento e i piccoli disagi causati a diverse persone, fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati.

——————————————————————————————————

