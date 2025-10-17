Genova, furti sulle auto in sosta: denunciati due uomini

Genova – Due uomini sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale e dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.

L’episodio è avvenuto la notte scorsa ed è stato scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove si stava verificando il reato. Le immagini, infatti, hanno ripreso i due malviventi spaccare i vetri di alcune auto in sosta, trafugando alcuni oggetti che erano presenti all’interno e dandosi alla fuga.

Gli agenti si sono messi immediatamente sulle loro tracce, sempre grazie all’ausilio delle telecamere, raggiungendoli e fermandoli poco distante da dove si sono svolti i fatti.

I due sono stati fermati e accompagnati presso gli uffici di piazza Ortiz: qui sono stati identificati e denunciati.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]