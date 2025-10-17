venerdì 17 Ottobre 2025
Genova, furti sulle auto in sosta: denunciati due uomini

Redazione Liguria
CarabinieriGenova – Due uomini sono stati denunciati dagli agenti della polizia locale e dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato.
L’episodio è avvenuto la notte scorsa ed è stato scoperto grazie alle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona dove si stava verificando il reato. Le immagini, infatti, hanno ripreso i due malviventi spaccare i vetri di alcune auto in sosta, trafugando alcuni oggetti che erano presenti all’interno e dandosi alla fuga.
Gli agenti si sono messi immediatamente sulle loro tracce, sempre grazie all’ausilio delle telecamere, raggiungendoli e fermandoli poco distante da dove si sono svolti i fatti.
I due sono stati fermati e accompagnati presso gli uffici di piazza Ortiz: qui sono stati identificati e denunciati.
——————————————————————————————————
