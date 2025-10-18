Sestri Levante, furto in casa di un’anziana: 35enne arrestato

Sestri Levante (Genova) – Aveva rubato gioielli e oggetti preziosi per un valore superiore a 5mila euro intrufolandosi in casa di un’anziana prima di far perdere le proprie tracce e sparire per diversi mesi.

L’episodio risale allo scorso dicembre, quando il 35enne si era introdotto in casa della 90enne ed era fuggito con in mano il bottino. Identificato a seguito delle indagini portate avanti nelle settimane successive, era destinatario di una condanna di 1 anno e 10 mesi ma di lui non si avevano più notizie.

Negli scorsi giorni è stato fermato, identificato e riconosciuto a seguito di un controllo avvenuto in Alto Adige. L’uomo è stato arrestato e si trova adesso recluso all’interno del carcere di Bolzano, dove inizierà a scontare la propria pena.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]