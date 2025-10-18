sabato 18 Ottobre 2025
Sestri Levante, furto in casa di un’anziana: 35enne arrestato

Redazione Liguria
carabinieri auto seraSestri Levante (Genova) – Aveva rubato gioielli e oggetti preziosi per un valore superiore a 5mila euro intrufolandosi in casa di un’anziana prima di far perdere le proprie tracce e sparire per diversi mesi.
L’episodio risale allo scorso dicembre, quando il 35enne si era introdotto in casa della 90enne ed era fuggito con in mano il bottino. Identificato a seguito delle indagini portate avanti nelle settimane successive, era destinatario di una condanna di 1 anno e 10 mesi ma di lui non si avevano più notizie.
Negli scorsi giorni è stato fermato, identificato e riconosciuto a seguito di un controllo avvenuto in Alto Adige. L’uomo è stato arrestato e si trova adesso recluso all’interno del carcere di Bolzano, dove inizierà a scontare la propria pena.
