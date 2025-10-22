mercoledì 22 Ottobre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, furto su un'auto in sosta: arrestato un 22enne
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, furto su un’auto in sosta: arrestato un 22enne

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Un giovane di 22 anni è stato arrestato per il furto di un’auto in sosta in zona via Rubattino, in Darsena.
É accaduto nella notte appena trascorsa e ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni agenti di polizia di passaggio, che hanno notato il malvivente che stava forzando la portiera del veicolo e aveva appena fatto scattare l’allarme.
Immediatamente intervenuti, sono riusciti a fermarlo prima che potesse tentare la fuga e l’hanno trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, presumibilmente utilizzato per tentare di forzare le auto.
Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
vento forte in Liguria

Maltempo Liguria, domani avviso per vento di burrasca: le misure

Cronaca
scuola banchi studenti

Maltempo Liguria, domani allerta arancione: l’elenco delle scuole chiuse

Cronaca
mareggiata, onda, scogliera Bonassola

Maltempo Liguria, giovedì e venerdì mareggiata intesa: ecco le misure

Cronaca
allerta maltempo in Liguria arancione e gialla

Maltempo Liguria, domani Allerta Gialla e Allerta Arancione per temporali

Cronaca