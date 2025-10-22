Genova, furto su un’auto in sosta: arrestato un 22enne

Genova – Un giovane di 22 anni è stato arrestato per il furto di un’auto in sosta in zona via Rubattino, in Darsena.

É accaduto nella notte appena trascorsa e ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati alcuni agenti di polizia di passaggio, che hanno notato il malvivente che stava forzando la portiera del veicolo e aveva appena fatto scattare l’allarme.

Immediatamente intervenuti, sono riusciti a fermarlo prima che potesse tentare la fuga e l’hanno trovato in possesso di un cacciavite di grosse dimensioni, presumibilmente utilizzato per tentare di forzare le auto.

Nei suoi confronti è scattato l’arresto: dovrà rispondere dell’accusa di tentato furto aggravato.

