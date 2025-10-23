Genova, Sopraelevata chiusa questa notte

Genova – La strada Sopraelevata Aldo Moro, comprese le rampe di collegamento, chiusa al traffico per due notti consecutive nella fascia oraria 22.00/6.00 per lavori di manutenzione stradale

A partire da questa sera, chiude per due notti consecutive la Sopraelevata.

Dalle ore 22.00 di oggi, giovedì 23 ottobre alle ore 6.00 di domani, venerdì 24 ottobre, la Strada Aldo Moro, comprese le rampe di collegamento, sarà interdetta al traffico in direzione levante.

La circolazione veicolare sarà invece vietata in direzione ponente nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, sempre nella fascia oraria 22.00/6.00.

La chiusura temporanea della Sopraelevata si rende necessaria per l’esecuzione di operazioni di taratura di sincronismo degli apparati di campo del sistema di rilevamento della velocità.

