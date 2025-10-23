Imperia, allarme bomba alla vecchia stazione

Imperia – Una valigia sospetta, forse abbandonata o dimenticata e in piazza Caduti sul Lavoro scatta l’allarme bomba. L’emergenza è scattata nella zona della vecchia stazione ferroviaria di Porto Maurizio dove, intorno alle 13, un passante ha notato la presenza dell’oggetto e dopo aver capito che non c’era nessuno nei paraggi, ha chiamato il 112 per segnalare quanto visto.

Subito sono intervenuti i carabinieri che hanno isolato la zona per evitare il passaggio di persone e autoveicoli.

L’intervento degli artificieri valuterà se si tratta di un pericolo reale o, come già successo più volte in Liguria, un falso allarme.