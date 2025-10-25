Genova, lite tra giovani a San Fruttuoso: ragazzino accoltellato

Genova – Una violenta lite tra due giovani di appena 16 e 15 anni è culminata con l’accoltellamento di uno di loro, il più giovane, che è stato raggiunto da due fendenti all’orecchio e alla spalla.

É accaduto all’interno della comunità situata in salita nuova Nostra Signora del Monte, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, e dalle prime informazioni sembrerebbe che i due fossero compagni di stanza.

Al momento rimane da chiarire la dinamica esatta di quanto successo e il motivo della lite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le cure necessarie nei confronti del ferito, che fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. Il 15enne è stato trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo, mentre il meno giovane è stato trasferito in un’altra comunità: dovrà rispondere dell’accusa di lesioni aggravate.

