domenica 26 Ottobre 2025
Genova, autobus contro auto in via Felice Maritano a Begato

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiGenova – Migliorano, nei vari ospedali dove sono stati ricoverati, le condizioni delle sette persone rimaste ferite nel terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Felice Maritano, a Begato.
Per cause ancora da accertare un autobus ed una vettura si sono scontrati e nell’impatto sono rimaste ferite diverse persone.
Le più gravi viaggiavano sull’auto che è rimasta schiacciata dal mezzo di Amt e sono state estratte dalle lamiere e trasferite in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.
Altre 4 persone sono rimaste ferite a bordo dell’autobus, per lo più cadute a terra a causa del violento impatto con l’auto.
Per loro il trasferimento in codice giallo all’ospedale Galliera.
In corso la ricostruzione dell’incidente e la valutazione delle reponsabilità. Al lavoro la sezione infortunistica della polizia locale.
La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire prima le operazioni di soccorso e poi la bonifica con la rimozione dei mezzi incidentati.

