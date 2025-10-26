Genova, autobus contro auto in via Felice Maritano a Begato

Genova – Migliorano, nei vari ospedali dove sono stati ricoverati, le condizioni delle sette persone rimaste ferite nel terribile incidente avvenuto ieri pomeriggio in via Felice Maritano, a Begato.

Per cause ancora da accertare un autobus ed una vettura si sono scontrati e nell’impatto sono rimaste ferite diverse persone.

Le più gravi viaggiavano sull’auto che è rimasta schiacciata dal mezzo di Amt e sono state estratte dalle lamiere e trasferite in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

Altre 4 persone sono rimaste ferite a bordo dell’autobus, per lo più cadute a terra a causa del violento impatto con l’auto.

Per loro il trasferimento in codice giallo all’ospedale Galliera.

In corso la ricostruzione dell’incidente e la valutazione delle reponsabilità. Al lavoro la sezione infortunistica della polizia locale.

La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire prima le operazioni di soccorso e poi la bonifica con la rimozione dei mezzi incidentati.