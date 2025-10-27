lunedì 27 Ottobre 2025
Genova, operai del cantiere Metro di Certosa senza stipendio

Redazione Liguria
casco operaioGenova – Preoccupazione crescente per i dipendenti dell’azienda appaltatrice per i lavori per della Metro a Certosa. La Fillea Cgil ha denunciato che i dipendenti sarebbero senza stipendio e chiede al Comune di Genova di intervenire per fare chiarezza sulla situazione.
Il sindacato evidenzia come il cantiere di Brin della Metro sia “a rischio” poiché i dipendenti attendono il pagamento degli stipendi.
“E’ sempre una vergogna quando chi lavora non percepisce lo stipendio ma qui la vergogna è doppia visto che si tratta di un appalto pubblico del Comune di Genova – così Serafino Larosa Segretario Fillea Cgil Genova commenta la situazione che vede coinvolti gli edili in attesa degli stipendi di settembre e ottobre.
“Stiamo parlando di padri di famiglia con mutui e bollette da pagare e a questa situazione si è aggiunta anche quella di Corvetto dove i lavori proseguono, ma dove i lavorarori edili, sempre dipendenti della stessa azienda ma su un altro lotto, non percepiscono stipendi”
Sempre secondo la Cgil la situazione è pesante “in tutte le regioni dove sta lavorando l’azienda” e sollecita la richiesta al Comune di Genova, già inoltrata la settimana scorsa, di intervenire sulle aziende appaltanti per far pagare immediatamente gli stipendi e tutelare i lavoratori.

