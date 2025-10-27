lunedì 27 Ottobre 2025
Voltri, polemiche sul punto nascite dell’Evangelico, chiude, anzi no

Redazione Liguria
ospedale Voltri evangelico san carloGenova – Nessuna chiusura all’orizzonte per il Punto Nascite dell’ospedale Evangelico di Voltri. A smentire le “indiscrezioni” pubblicate, oltre all’assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò, anche il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega) che parla di “bufale”.
“Il Piano sociosanitario non è cambiato – ha chiarito Piana – Pertanto, a differenza delle solite ‘bufale’ e infondati allarmismi lanciati dal Pd, il Punto nascite dell’ospedale Evangelico a Genova Voltri non chiude e Regione Liguria non ‘pensa’ affatto di chiuderlo. Inoltre, in II commissione regionale Sanità oggi l’assessore Massimo Nicolò e il direttore generale del Dipartimento Salute Paolo Bordon hanno ribadito che il Punto nascite non chiude e hanno in sintesi spiegato che è fondamentale per il territorio”.
Il consigliere della Lega Piana è certo che si tratti di notizie infondate e di fake news.
“Lo ripeto ancora una volta – chiarisce Piana – l’ospedale del Ponente genovese deve essere mantenuto con le sue eccellenze e tutti i suoi servizi per i cittadini, indipendentemente dal futuro inquadramento giuridico dell’Evangelico o dagli assetti burocratici dell’Asl 3. Non c’è mai stata alcuna discussione su questo. Anzi, semmai Regione Liguria sta cercando di migliorare l’offerta sanitaria sul territorio”.
Critiche sulla diffusione di fake news anche da Fulvia Musso, consigliere di Fratelli d’Italia al Municipio VII Ponente.
“In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa sulla presunta chiusura del punto nascite dell’Ospedale Evangelico di Voltri – ha dichiarato Musso – ho ritenuto doveroso scrivere all’Assessore regionale alla Sanità, dott. Massimo Nicolò, per avere un chiarimento ufficiale. L’assessore mi ha prontamente confermato che l’articolo pubblicato non ha alcun presupposto reale e che non esiste alcuna ipotesi di chiusura all’ordine del giorno. Ritengo gravissimo che si continui a diffondere allarmismo tra i cittadini su un tema così delicato, soprattutto quando si tratta di un presidio sanitario prezioso per tutto il Ponente genovese. Regione Liguria e Fratelli d’Italia stanno lavorando per potenziare i servizi e non per smantellarli. È importante che la verità venga ristabilita: il punto nascite dell’Ospedale Evangelico non chiude”

