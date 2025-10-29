Scontri a Chiavari in occasione del derby del Tigullio, emessi 18 Daspo

Chiavari (Genova) – A seguito di lunghe indagini condotte dalle forze dell’ordine negli ultimi mesi, sono stati emessi 18 Daspo (divieti di accesso alle manifestazioni sportive) per altrettanti malviventi nelle vesti di tifosi che si sono resi responsabili dei disordini avvenuti prima e dopo il derby del Tigullio tra Virtus Entella e Sestri Levante disputatosi a Chiavari lo scorso marzo.

Si tratta di diciotto persone comprese tra i 19 e i 56 anni di età: per cinque di loro il provvedimento avrà una durata di 5 anni, per gli altri tredici di 1 anno.

Prima del match alcuni ultrà del Sestri Levante a bordo delle navette dirette allo stadio, erano scesi lungo il tragitto per fronteggiare i rivali dell’Entella, ma l’intervento delle forze dell’ordine, che si erano immediatamente frapposte, aveva evitato lo scontro.

Durante il match gli animi si erano ancor più infuocati a causa dell’esposizione da parte della fazione dell’Entella, di uno striscione con la scritta “Uccideteli”. Infine, al termine della partita, alcuni tifosi dell’Entella, coperti da cappucci e sciarpe e armati di aste , avevano più volte cercato il contatto violento con i tifosi ospiti mentre questi venivano riaccompagnati in stazione a mezzo navetta.

Proprio per evitare il contatto tra le due opposte fazioni, ben quattro agenti della polizia erano rimasti feriti: uno di loro aveva riportato ferite guaribili in trenta giorni. Il Daspo è stato emesso nei confronti di 9 tifosi del Sestri Levante e di 9 tifosi della Virtus Entella.

