Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per piogge diffuse sino alle 15

E’ scattata alle 22 di ieri sera e proseguire, salvo modifiche, sino alle 15 di oggi, giovedì 30 ottobre, lo stato di Allerta Gialla per pioggia su gran parte della Liguria, diffusa da Arpal ieri, sulla base delle previsioni meteo.

La prima di una serie di perturbazioni di origine atlantica sta interessando la nostra regione portando dalla notte scorsa precipitazioni diffuse, anche di una certa intensità.

Una prima fase di maltempo che proseguirà fino al primo pomeriggio di oggi coinvolgendo la costa da ponente a levante e l’entroterra del centro-levante.

Queste le zone interessate:

– Ponente zona A sino alle 10 di oggi giovedì 30 ottobre

– Centro-levante zone B-E: sino alle 13 di oggi

– Levante zona C: sino alle 15 di oggi

LO SCENARIO: la Liguria verrà attraversata da una perturbazione che portererà precipitazioni diffuse in spostamento da ovest verso est. A ponente il passaggio sarà piuttosto rapido e si concluderà già nelle prime ore del mattino; a levante l’instaurarsi di locali convergenze di venti nei bassi strati dell’atmosfera all’interno nel contesto di un intenso flusso umido meridionale, potrebbe portare allo sviluppo di rovesci più intensi e persistenti.

I FENOMENI: possibili temporali confinati in mare, piogge diffuse sul territorio ligure e qualche rovescio più persistente nel levante. Non si esclude la formazione di qualche tromba d’aria.

GLI EFFETTI: generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo”.

