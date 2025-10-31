Bordighera, giovane investito da un’auto: è in gravi condizioni

Bordighera (Imperia) – Un grave incidente si è verificato questa mattina a Bordighera, lungo l’Aurelia, dove un giovane di circa 30 anni che stava attraversando la strada è stato investito in pieno da un’auto.

Il pedone è stato sbalzato con violenza sull’asfalto, riportando dei seri traumi e ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei suoi confronti e hanno organizzato il trasporto all’ospedale.

Sul luogo dell’accaduto è intervenuto anche l’elisoccorso, che ha trasportato il ferito in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

I rilievi e gli accertamenti svolti dalle forze dell’ordine aiuteranno a chiarire la dinamica dell’incidente.

