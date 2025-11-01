Allerta Gialla per pioggia, a Genova invito alla prudenza nel giorno dei Defunti

Genova – Rinviate a data da destinarsi le visite guidate al cimitero monumentale di Staglieno e invito alla massima prudenza per chi, domani, 2 novembre, intende far visita ai propri familiari defunti nei cimiteri cittadini.

E’ l’appello lanciato dalla sindaca Sulvia Salis ai genovesi per via della prevista ondata di maltempo che potrebbe causare disagi ma anche situazioni di pericolo.

In considerazione dell’allerta gialla per temporali e piogge diffuse dalle 9 alle 17.59 di domani, domenica 2 novembre, l’amministrazione comunale invita alla prudenza tutta la cittadinanza che andrà a fare visita ai cimiteri, in occasione della Commemorazione dei defunti.

«Comprendiamo il valore sentimentale e simbolico di questa giornata – afferma la sindaca Silvia Salis – ma invitiamo tutti i genovesi e le persone in visita alla nostra città alla massima prudenza, soprattutto per quanto riguarda le tombe e i cimiteri situati in zone più impervie. Invito tutti a pianificare gli spostamenti con cautela, ad aggiornarsi sull’evoluzione meteo e a rispettare le indicazioni del personale addetto. La sicurezza di ognuno deve essere la nostra priorità. Confido nel senso di responsabilità della cittadinanza e ringrazio chi, anche in questa giornata di memoria e raccoglimento, garantirà assistenza e vigilanza nei cimiteri cittadini».

La visita guidata al Cimitero Monumentale di Staglieno “Mille culture. Staglieno e il mondo”, inizialmente in programma domani alle ore 15, è stata rinviata a data da destinarsi.