sabato 1 Novembre 2025
Genova, controlli dei carabinieri, cinque persone arrestate
Genova

Genova, controlli dei carabinieri, cinque persone arrestate

Redazione Liguria
0

carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Ancora controlli dei carabinieri con l’arresto di cinque persone. I  militari del comando provinciale di Genova e i colleghi di Arenzano hanno rintracciato un 27enne,
accusato di aver rapinato una persona strappandogli una catenina d’oro.
I carabinieri della stazione di Sestri Ponente, invece, hanno eseguito due provvedimenti, uno a carico di un 51enne accusato di false dichiarazioni all’autorità giudiziaria durante l’affidamento in prova ai servizi sociali e hanno fermato un 39enne accusato di ripetute violazioni della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona che lo ha denunciato.
I carabinieri di San Fruttuoso, invece, hanno fermato un 50enne anche lui per aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento alla persona che ha richiesto il provvedimento per motivi di sicurezza.
Infine, i Carabinieri della Stazione di Carignano, dopo aver bloccato un 19enne che stava
tentando un furto in un supermercato del centro storico, hanno scoperto che il ragazzo era destinatario di un ordine di carcerazione e doveva scontare una pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti, commessi a Milano nel 2023.
Tutte le persone arrestate sono state trasferite al carcere di Marassi in attesa di conferma dell’arresto.

