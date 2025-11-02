Gaza, Greta Thunberg a Genova per la manifestazione del 28 novembre

Genova – Cui sarà anche Greta Thunberg, celebre in tutto il mondo per le proteste ambientaliste e per la Pace, alla manifestazione organizzata nel capoluogo ligure e a Roma per chiedere la fine delle atrocità commesse in Palestina e per chiedere al Governo Italiano di interrompere ogni rapporto commerciale sino a quando non tornerà la pace nella striscia di Gaza.

E’ stata la stessa attivista, arrestata illegalmente dall’esercito israeliano a bordo di una delle imbarcazioni che portava aiuti alla popolazione stramata a Gaza, a comunicare la propria presenza il 28 novembre a Genova e il 29 a Roma, a sostegno delle manifestazioni e degli scioperi organizzati dall’Unione Sindacale di Base in quelle date.

In quelle giornate lo sciopero sarà generale e il coinvolgimento dei lavoratori di tutte le categorie sarà massimo nella speranza, con la propria protesta, di “interrompere la filiera di morte dei nostri paesi, che arriva fino alla complicità nel genocidio dei palestinesi”

La mobilitazione parte per il mancato rispetto del cessate il fuoco, da parte dell’esercito israeliano che continua a bombardare Gaza e ad uccidere donne e bambini e il silenzio con cui gli Stati non intervengono nella situazione ormai al collasso.