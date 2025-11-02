domenica 2 Novembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGaza, Greta Thunberg a Genova per la manifestazione del 28 novembre
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieri

Gaza, Greta Thunberg a Genova per la manifestazione del 28 novembre

Redazione Liguria
0

Greta Thunberg a GenovaGenova – Cui sarà anche Greta Thunberg, celebre in tutto il mondo per le proteste ambientaliste e per la Pace, alla manifestazione organizzata nel capoluogo ligure e a Roma per chiedere la fine delle atrocità commesse in Palestina e per chiedere al Governo Italiano di interrompere ogni rapporto commerciale sino a quando non tornerà la pace nella striscia di Gaza.
E’ stata la stessa attivista, arrestata illegalmente dall’esercito israeliano a bordo di una delle imbarcazioni che portava aiuti alla popolazione stramata a Gaza, a comunicare la propria presenza il 28 novembre a Genova e il 29 a Roma, a sostegno delle manifestazioni e degli scioperi organizzati dall’Unione Sindacale di Base in quelle date.
In quelle giornate lo sciopero sarà generale e il coinvolgimento dei lavoratori di tutte le categorie sarà massimo nella speranza, con la propria protesta, di “interrompere la filiera di morte dei nostri paesi, che arriva fino alla complicità nel genocidio dei palestinesi”
La mobilitazione parte per il mancato rispetto del cessate il fuoco, da parte dell’esercito israeliano che continua a bombardare Gaza e ad uccidere donne e bambini e il silenzio con cui gli Stati non intervengono nella situazione ormai al collasso.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
meteo Liguria domenica 2 novembre 2025

Meteo Liguria, in arrivo temporali anche intensi, scatta l’Allerta Gialla

Cronaca
allerta Meteo Liguria maltempo

Maltempo in Liguria, Allerta Gialla per temporali su Centro e Levante

Cronaca
vigili fuoco disperso cercafunghi boschi

Sassello, cani molecolari trovano l’uomo scomparso da due giorni

Cronaca
Pioggia ombrello

Allerta Gialla per pioggia, a Genova invito alla prudenza nel giorno...

Cronaca