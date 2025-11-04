Genova, cinghiali in corso Gastaldi anche la sera

Genova – Cinghiali a passeggio in corso Gastaldi anche “all’ora di cena”. La polizia locale segnala la presenza di animali nella trafficatissima corso Gastaldi e lo fa con un messaggio di allerta inoltrato con il sistema di messaggistica di emergenza GenovAlert.

Intorno alle 19 il messaggio avvisa automobilisti e motociclisti ancora in coda in corso Gastaldi, a causa di lavori che da settimane provocano disagi, per avvisarli della presenza di cinghiali che camminano lungo la strada con il pericolo di attraversamenti improvvisi e di incidenti anche gravi come più volte è già successo.

La novità riguarda l’orario. Di solito le passeggiate dei cinghiali avvengono nelle ore notturne mentre oggi gli animali sono già stati avvistati intorno alle 19.

Prosegue dunque l’emergenza cinghiali in città anche se, a macchia di leopardo perché in alcune zone, come nel greto del torrente Bisagno, sono spariti da mesi e quando ne appare qualche esemplare “scompare” misteriosamente come più volte denunciato dalle associazioni ambientaliste che hanno chiesto a più riprese delle spiegazioni (senza riceverle).

Ambientalisti che ricordano che si può intervenire in modo incruento somministrando farmaci anti-fecondativi nel periodo degli accoppiamenti, in modo che non nascano nuove cucciolate ed il numero degli animali cali in modo “naturale”.