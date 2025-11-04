martedì 4 Novembre 2025
Grave incidente in corso Quadrio, ferito un motociclista

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Grave incidente prima dell’alba, questa mattina, nella zona di corso Quadrio dove una vettura ed uno scooter si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.
L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’incrocio con via della Marina. Il motociclista, un uomo sui 50 anni, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto pesantemente a terra dopo un volo di alcuni metri.
Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 con l’ambulanza e l’automedica e le forze dell’ordine che hanno cercato di limitare le conseguenze del blocco del traffico causato dall’incidente.
Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale.
Pesanti le ripercussioni per il traffico locale e intervento della sezione infortunistica della polizia locale per la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.
