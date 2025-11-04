Grave incidente in corso Quadrio, ferito un motociclista

Genova – Grave incidente prima dell’alba, questa mattina, nella zona di corso Quadrio dove una vettura ed uno scooter si sono scontrati frontalmente per cause ancora da accertare.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto all’incrocio con via della Marina. Il motociclista, un uomo sui 50 anni, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto pesantemente a terra dopo un volo di alcuni metri.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 con l’ambulanza e l’automedica e le forze dell’ordine che hanno cercato di limitare le conseguenze del blocco del traffico causato dall’incidente.

Il motociclista è stato stabilizzato e trasferito in codice rosso in ospedale.

Pesanti le ripercussioni per il traffico locale e intervento della sezione infortunistica della polizia locale per la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]