Uccise la nonna con le forbici, assolto per infermità mentale

Chiavari (Genova) – I giudici della Corte d’Assise di Genova hanno assolto per infermità mentale Simone Monteverdi, il 21enne che un anno fa uccise a colpi di forbice la nonna di 82 anni, Andreina Canepa.

Al momento dell’omicidio, avvenuto a Chiavari nel settembre del 2024, secondo i giudici il ragazzo “non era in grado di intendere e di volere”. Per questo motivo, è stato assolto. Nonostante l’assoluzione dovrà trascorrere un periodo di almeno dieci anni in una Rems. Quando non sarà più considerato socialmente pericoloso potrà tornare in libertà.

Il giovane aveva ucciso la nonna al culmine dell’ennesima lite avvenuta all’interno dell’appartamento dove i due abitavano da soli. In passato, prima dell’omicidio, si erano già verificati diversi episodi di violenza e liti, dei quali la donna aveva già informato conoscenti e forze dell’ordine. Il tutto è degenerato la mattina del 21 settembre.

