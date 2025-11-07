Casse automatiche e lettori elettronici, la lettera dei Clienti che gira sul web

Liguria – Circola sempre più insistente, sul web e sui social, la lettera aperta scritta da autore ignoro e diretta ai supermercati, ai centri commerciali e alle grandi catene di vendita e che critica la decisione di preferire le casse automatiche e le procedura di “auto lettura” dei prodotti da pagare, all’assunzione di personale “umano”.

Una “moda” o, più probabilmente, una precisa scelta economica.

“Abbiamo capito benissimo cosa state facendo – si legge nella lettera – Ieri sono entrato nel vostro negozio. Ho scelto la spesa. Ho scansionato ogni articolo. Ho insacchettato tutto da solo. Ho pagato — senza l’aiuto di nessun cassiere. E poi? Mi avete fermato all’uscita per controllare lo scontrino.

Un momento. Sono io che ho fatto la spesa. Io che ho fatto il lavoro. E adesso mi trattate come un potenziale ladro?

Questo non è servizio. Questo è lavoro non retribuito, condito con una bella dose di diffidenza. Ecco la verità:

Se i clienti fanno il lavoro dei vostri cassieri, allora trattateli con lo stesso rispetto e la stessa fiducia.

Oppure — e sarebbe anche meglio — riassumete gli esseri umani. Perché no, non è una questione di “più comodità”. È una questione di tagli al personale, di aumento dei profitti, e di scaricare il lavoro su chi dovrebbe solo acquistare — senza paga, senza tutele, senza nemmeno un “grazie”.

Che fine ha fatto lo studente che contava su quel lavoro per pagarsi gli studi?

Il genitore single che cercava di arrivare a fine mese? Il pensionato che trovava in quel posto un po’ di dignità e compagnia?

Dove sono ora — mentre io faccio il loro lavoro gratis? Se sono io il cassiere, dov’è il mio stipendio? Dov’è il mio sconto dipendenti? La mia pausa pranzo?

Non potete avere tutto. Siamo clienti, non manodopera gratuita. Non siamo i vostri cassieri.

Non siamo i vostri addetti alla sicurezza. E se continuate a trattarci come lavoratori senza paga, non sorprendetevi se inizieremo a comportarci come tali”.